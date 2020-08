En video: con 'narcofrijoles' intentaron ingresar droga a una prisión

View this post on Instagram

La creatividad para poder hacer ingresar sustancias alucinógenas en centros penitenciarios en La Guajira no tiene límites. Fue decomisado un gramaje casi que de un kilo de marihuana que pretendían ingresar a los calabozos de la estación de Policía de Fonseca camuflados entre frijoles, llamado narco-frijoles. La astucia de las personas que pretendían ingresar el alucinógeno a los calabozos de la estación de Policía en Fonseca pudo ser descubierta por los uniformados. En momentos en que requisaban la bolsa llena de frijoles, detectaron un olor similar a la marihuana. Esto generó las dudas de las autoridades quienes de inmediato iniciaron la inspección de la bolsa, encontrando la marihuana camuflada adentro de cada uno de los frijoles. Aunque no hubo capturas, se conoció que el hallazgo mantiene en alerta a las autoridades quienes realizan los controles de manera exhaustiva para que no ingresen sustancias alucinógenas, armas y celulares al interior de los calabozos de la estación de Policía en Fonseca. Las autoridades se encuentran en la etapa de investigación para determinar a quién iba dirigido el alucinógeno al interior de los calabozos en la estación de Policía de Fonseca.