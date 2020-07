¿Morgues y cementerios colapsaron en Bogotá?: la contundente respuesta de Claudia López

El exalcalde y senador, Gustavo Petro, se refirió a la capacidad de las morgues y cementerios se encuentran en Bogotá por cuenta del coronavirus. ¿Morgues y cementerios colapsaron en Bogotá?

El senador aseguró que el hecho de que las UCI no se llenen, está causando que las personas se mueran en sus casas, sin atención hospitalaria.

Y es que el senador recordó la frase de la alcaldesa, Claudia López, cuando aseguró que las UCI no colapsaban y que no colapsarán, insinuando que por esto no se está atendiendo a los enfermos.

"Es coherente la cifra de colapso de cremación de cadáveres y cementerios con el 'no colapsan las UCIs ni colpasarán en Bogotá'. La gente esta muriendo en sus casas. La política de la secretaria de salud de Bogotá frente a la pandemia es profundamente ineficaz por confiar en EPS", apuntó Petro.

Es coherente la cifra de colapso de cremación de cadáveres y cementerios con el "no colapsan las UCIs ni colpasarán en Bogotá. La gente esta muriendo en sus casas. La política de la secretaria de salud de Bogotá frente a la pandemia es profundamente ineficaz por confiar en EPS — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2020

Pero todo no quedó ahí. El senador aseguró que en Bogotá hay cerca de medio millón de infectados y que por aplausos, han convertido a la ciudad en un cementerio. "Bogotá tendrá hoy más de 100.000 contagiados oficiales del virus, probablemente medio millón en realidad, una de la regiones del mundo más contagiadas. De aplauso en aplauso mediático la ciudad construyó un inmenso cementerio, por pura ineficacia", agregó.

¿Morgues y cementerios colapsaron en Bogotá?

La alcaldesa se refirió al tema este viernes en rueda de prensa, asegurando que no hay colapso en las morgues y cementearios. "Estamos pasando por un momento doloroso. pero colapso no hay en nada, en absolutamente nada. Quien necesita hospitalización la tiene, quien necesita cuidado intensivo lo tiene, así como la disposición final de las personas que fallecen (…) este es un duelo muy difícil para las familias, porque es un duelo en ausencia", apuntó.

Siga a Publimetro en Google News