Como era de esperarse, reaccionó ante las críticas: La senadora Paloma Valencia respondió a burlas por palabras de su hija.

La senadora del Centro Democrático envió un mensaje en Twitter a quienes la criticaron por la pataleta que hizo Amapola en una sesión virtual.

"Si me odian como me odia Amapola, entonces sé lo mucho que me quieren", escribió la congresista.

Luego agregó: "A todos es devuelvo parte del amor que me crece sin límites por Amapola. Ojalá les llegue".

La senadora también fue víctima de las videollamadas: en plena sesión virtual, hija de Paloma Valencia le hizo una pataleta.

Al parecer, la senadora no pudo controlar el momento y, tal como le ha sucedido a muchos en este tiempo, terminó siendo el foco de atención de la reunión.

Mientras ella intervenía en la reunión, la pequeña Amapola le gritaba.

De hecho, en un momento se escucha cuando le dice: "Te odio, te odio".

