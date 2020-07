¿Qué hacía una moto de la Policía en una carreta en Bogotá?

Un taxista registró cómo un carretero llevaba una moto de la Policía, lo que desató una insólita escena.

La Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación por un curioso hecho que se presentó en el centro de Bogotá. Un taxista mostró varias imágenes en las que se veía una moto de la Policía arrastrada por una carreta.

En las fotografías que tomó el conductor del vehículo de transporte público, difundidas por Noticias Caracol, se puede ver la motocicleta cargada como si fuera un elemento de reciclaje. Incluso iba cubierta por plásticos negros. En redes sociales se llegó a especular que la moto de la Policía había sido hurtada.

Según dijo la Policía a Noticias Caracol, la situación fue menos grave, aunque no menos insólita. Aparentemente, un patrullero se accidentó cuando conducía su motocicleta, y en vez de entregarla para reparación en los talleres de la institución, la llevó a un taller particular en el centro de Bogotá. El mecánico buscaba llevarla a otro sitio, pero "al no conseguir una grúa", recurrió a un carretero para llevarla.

Así, la moto de la Policía estaría produciendo investigación para los tres involucrados. Por un lado, el patrullero deberá responder por el traslado de la moto a un taller no autorizado. El mecánico y el carretero deberán responder por la situación. El vehículo oficial fue trasladado en grúa de regreso a su depósito.

Siga a Publimetro en Google News.