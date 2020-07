Denuncian a este hombre por lanzar presunta 'brujería' en casa de su vecino

View this post on Instagram

Buenas noches queridos Denuncias Barranquilla Oficial, quiero dar a conocer esta situación que se ha venido presentando en mi barrio Soledad 2000 con un vecino. Haciendome brujería, echándome sal a la puerta de mi vivienda. Quiero denunciarlo. SI DIOS CONMIGO, QUIEN CONTRA MI. #barranquilla #atlantico #denunciasbarranquilla