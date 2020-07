Las polémicas declaraciones fueron dadas a un medio de comunicación local. Alcalde propone "dar de baja" a presuntos delincuentes.

Se trata de Roller Escobar Gómez, alcalde de Villa Rica, Cauca, quien se refirió en una entrevista a una banda criminal cuyos miembros no han podido ser judicializados.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades han hecho varios operativos y allanamientos. Sin embargo, siempre deben dejar en libertad a los presuntos delincuentes por un motivo.

"Tenemos una falencia muy grande: la comunidad que ha sido afectada no ha denunciado. Necesitamos que ustedes denuncien, por favor. Si no, no vamos a poder procesar a estos muchachos", dijo Escobar.

Acto seguido, lanzó una advertencia que ha generado debate. "La otra cosa es cogerlos in fraganti o, si no, darlos de baja", anotó el alcalde.

Según sus palabras, en el municipio se inició un trabajo conjunto con el Ejército Nacional para que el patrullaje sea más fuerte y evite actos delictivos.

El mandatario reiteró que el objetivo de este patrullaje, con respecto a los presuntos delincuentes, es "cogerlos en flagrancia y poderlos dar de baja o detenerlos".

Ciudadanos se han pronunciado sobre las declaraciones del alcalde, pues aseguran que la orden de asesinar a alguien excede su autoridad y viola el derecho al debido proceso y a la defensa, entre otros derechos.

