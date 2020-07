En su cuenta de Twitter, el trabajador que lo atendió contó la historia. Adulto mayor fue a cambiar dólares que había recibido como pago, pero se llevó esta triste sorpresa.

El usuario Camilo Guzmán narró que un hombre, de quien solo sabía que se llamaba 'Ricardo', había ido a una oficina de cambio de divisas en Palmira, Valle del Cauca.

Según sus cálculos, don Ricardo tendría unos 70 años. Le preguntó a cómo estaban pagando el dólar y le pasó un fajo de billetes.

"Según él, en su ingenuidad, eran dólares. Al yo revisar el dinero, me percato de que evidentemente no era la moneda que don Ricardo decía tener y, por el contrario, me había entregado BOLÍVARES FUERTES", contó Guzmán.

Luego de este descubrimiento, el joven le informó al señor que esa moneda no se compraba porque no tenía ningún valor. De hecho, los 5000 bolívares que llevaba equivalían a menos de 100 pesos colombianos.

"Al yo informarle don Ricardo se le ponen los ojos cristalinos y me expresa que si le estoy haciendo una broma, a lo que yo respondo “No, no señor”, es ahí dónde me expresa que ese dinero era su pago de dos días como cortero de caña, y que se había ido a trabajar porque ya no tenía con qué comer", añadió Camilo en su relato.

El trabajador le sugirió denunciar este hecho, pero el hombre se fue de la oficina con sus billetes sin valor.

ABRO HILO DE EL PORQUÉ LA GENTE EN COLOMBIA SE PASA DE HIJUEPUTA. El es Don Ricardo pic.twitter.com/60juk3t8YK — Camilo A. Guzman (@andresc_guzman1) July 28, 2020

Final feliz

La historia se hizo viral en Twitter y muchos usuarios empezaron a preguntar por don Ricardo, pues querían ayudarlo y se sentían ofendidos por el engaño del que había sido víctima.

La Alcaldía de Palmira logró encontrarlo y se supo que no se llamaba Ricardo, sino Humberto. "Ojalá a nadie más le suceda eso que me sucedió a mí con ese individuo que me engañó con esos billetes. Casi no me salgo de ellos porque me los rechazaban", dijo el hombre.

Ahora, la administración municipal se encargará de ayudarle a tramitar el subsidio para adultos mayores y lo apoyará en otras necesidades económicas. ¡Los buenos somos más!

Llegamos a casa se #DonRiCardo que en realidad se llama Humberto, vive con su esposa, "mi compañera", dice. Y les agradece a todos por su solidaridad. Le van a prestar ayuda e ingresarlo a Colombia mayor. @Rmayorga @andresc_guzman1 @BedoyaWeb @camilochara pic.twitter.com/IyH8gSNzv3 — David Quintero (@DavidQuintero42) July 29, 2020

Más noticias de Colombia, aquí.