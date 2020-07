Esta elección ha generado un debate en redes sociales. Sin experiencia produciendo televisión eligieron a la nueva gerente de Telecaribe.

La Junta Administradora Regional de Telecaribe eligió en la mañana de este lunes a Mabel Moscote como gerente en propiedad del canal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.

Sin embargo, la nueva gerente, no ha producido programas de televisión en su carrera profesional o algún tipo de producto audiovisual, según consta en su hoja de vida.

Moscote es abogada de la Universidad Libre de Barranquilla, con experiencia en el sector público. Especializada en Derecho Administrativo, de la Universidad Simón Bolívar y en Contratación Estatal de la Universidad Libre.

Dentro de su experiencia se desempeñó en la administración Postal Nacional, como gerente regional (2002-2004); en el canal Regional de Televisión del Caribe Telecaribe como secretaria general (2006-2011) y en el Instituto de Tránsito del Atlántico, donde se desempeñó como jefe Oficina Asesora Jurídica. (2012- hasta la fecha).

En la hoja de vida presentada durante su postulación, anexó una certificación de Interfilms Producciones Televisión Ltda, firmada por Dalia Roa en su condición de Coordinadora Administrativa y fechada el 5 de febrero de 2013.

Esa certificación señala que entre el 3 de mayo de 2004 y el 30 de junio de 2005, Mabel Moscote Moscote se desempeñó como ‘directora en Medios de Comunicación’, ejerciendo funciones de “Dirección de Proyectos, Administración de Recursos de Eventos de producciones de Televisión y Asesoría en Medios de Comunicación”.

Dichos proyectos o producciones de televisión no fueron mencionados ni dados a conocer en la hoja vida que envió el propio canal Telecaribe después de su elección.

Tampoco hay registro de sus competencias en televisión, tecnología, innovación ni en redes sociales ni en Youtube.

Pese a ello, entre las propuestas de la nueva gerente, está "consolidar el desarrollo de contenidos convergentes y formatos innovadores Transmedia, enmarcados dentro de una cadena de valor que atraigan y generen un mayor consumo en televidentes y anunciantes".

Además la nueva gerente fue investigada por la Procuraduría en 2016 "por presuntamente omitir la exigencia de la presentación del documento que acredita la inscripción o registro de ingeniero industrial".

Moscote fue elegida casi por uninamidad por la Junta del canal, conformada por delegados de las gobernaciones de la costa Caribe.

En redes se generó un debate a favor y en contra de esta elección.

Mientras los Gobernadores de turno no entiendan que @CanalTelecaribe es un patrimonio Regional y no sujeto a vaivenes políticos, será imposible tener un medio competitivo . Exitos a la nueva Gerente Mabel Moscote, con escasa experiencia en tv y asuntos administrativos pic.twitter.com/eyeUdNX8aB

No conozco a la señora pero no creo que @CanalTelecaribe se supere asi misma con una abogada, REPITO, no la conozco, no demerito su calidad de profesional o persona PERO zapatero a tus zapatos ! PORQUE NO UN COMUNICADOR? Acaso los juzgados estan llenos de PERIODISTAS? 🤦🏻‍♀️

— LaHijaDelPescador (@barros_katyusha) July 28, 2020