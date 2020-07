Pachuca vs. América | hora, link y dónde ver en TV jornada 1 de la Liga MX Guardianes 2020: alineaciones, canal y streaming

Bandera verde para el estreno de las Águilas del América en la Liga MX Guardianes 2020. En un día inusual, un lunes, la presentación del equipo crema se dará en condición de visitante, ante el Pachuca. Será en un estadio Hidalgo sin público, producto de la condición actual global por el coronavirus. El link para seguir Pachuca vs. América lo encuentra más abajo.

El conjunto de Miguel Herrera no vivió una pretemporada feliz. Los del 'Piojo' cayeron en la semifinal de la Copa por México, justo ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, algo que le dolió a la afición. Por eso, los emplumados no pueden empezar titubeante el campeonato, para no provocar una crisis.

Por el lado del Pachuca, el equipo tuzo sí ganó su torneo de pretemporada, venciendo a León por penales. Aunque han sufrido bajas, en Hidalgo creen que podrán hacer una buena campaña y apuntan a meterse en la liguilla al final de la fase regular.

El partido será el intermedio de una jornada de lunes con tres encuentros, en el que también se presentará el antiguo Monarcas Morelia, hoy Mazatlán FC, recibiendo al Puebla. Asimismo, Atlético San Luis y FC Juarez chocarán a primer turno. La primera jornada se cerrará este martes con el duelo Monterrey vs. Necaxa.

PACHUCA vs. AMÉRICA: Gratis ONLINE EN VIVO (Hoy 27 de julio)

Día: 27 de julio

Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: FOX Sports transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecast de Google

¿Cuáles son las alineaciones de Pachuca vs. América para la jornada 1 de la Liga Mexicana MX Guardianes 2020?

Consulte el once titular del Pachuca para enfrentar al América en el estadio Hidalgo

Consulte el once titular del América para enfrentar al Pachuca en el estadio Hidalgo