Los contagiados por coronavirus aumentan de manera exponencial en Bogotá. Razón por la que la alcaldesa Claudia López no dudó un segundo en tomar nuevas medidas. Y es que cuidar a la ciudadanía es su gran objetivo.

La mayor parte de fallecidos en la ciudad por la COVID-19 son a causa de comorbilidades como hipertensión, diabetes u obesidad. Es así como, en las últimas horas, la mandataria anunció qué pasará con las personas con comorbilidades críticas.

Toda persona que tenga hipertensión, diabetes y obesidad deberá quedarse en casa. "Es por su condición médica. Sus empleadores no los pueden convocar a trabajar, deben seguir trabajando en casa". Así lo aseguró la alcaldesa en diálogo con Noticias Caracol.

De igual manera, Claudia López informó que quienes convivan con personas que sufren estas enfermedades deberán usar tapabocas permanentemente. Eso sí, la gran pregunta que surgió giró en torno al tema laboral.

En medio de a emisión de la mañana de Noticias Caracol, una ciudadana emitió la siguiente duda: "Señora alcaldesa, las personas como yo, que sufrimos de diabetes, pero la tenemos controlada y no tenemos insulina, ¿vamos a perder el trabajo por no poder salir a trabajar?"

La respuesta de la alcaldesa fue clara y contundente. De hecho, además de darle un parte de tranquilidad a la señora, le planteó dos soluciones para que no se vea afectada y no la despidan.

"No señora. No la pueden despedir de su trabajo. Tener esta enfermedad y este riesgo en este momento es una causa de incapacidad y eso lo debe certificar la EPS. En caso de que no se lo estén dando, a través de bogotacuidadora.gov.co le damos esa certificación. Ningún empleador puede cometer la inhumanidad de despedir a alguien porque tiene coronavirus o porque su familia lo tiene o porque tiene este riesgo y debe quedarse en cuarentena. Ninguno lo puede despedir"

¿Qué deberán hacer las personas con hipertensión, diabetes y obesidad para no ser despedidas?

Siga a Publimetro Colombia en Google News