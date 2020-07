¡Pantallazos de las conversaciones son la prueba! Modelo incita a otras a quitarse la vida y es denunciada públicamente.

En Twitter circulan las imágenes de conversaciones que la acusada habría tenido con otras mujeres de su mismo gremio.

Angélica Salazar es la mujer que hoy acusan por mensajes en los que explícitamente pide a otras que se suiciden.

Por el hecho, su nombre es tendencia en redes sociales.

Camila Penagos es una de las víctimas de Salazar, quien aseguró que hace un año sufrió depresión.

Desde esa fecha dice que fue víctima de acoso de Angélica Salazar, quien constantemente le escribía mensajes.

Sufrí de depresión el año pasado y esta modelo de Iris model Angency. llamada “Angélica Salazar” me ha maltratado sicologiacamnete incitándome a que me suicide sin motivo aparente! No soy la única victima. pic.twitter.com/anROeDN8rE

— Camila Penagos C. (@CamilaPenagosC1) July 26, 2020