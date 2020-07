Policías agredieron a una mujer trans en el Metro de Medellín

View this post on Instagram

⚠️¿Hasta cuando @quinterocalle? 🆘 Hoy la compañera Emma fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte @policiamedellin_ en el @metrodemedellin. La detuvieron de manera ilegal, la golpearon y borraron los videos de su celular. Llevamos mucho tiempo denunciando que @policiadecolombia nos violenta, exotorciona, acosa, pide favores sexuales y no se toman acciones frente a la violencia policial que vivimos,todos los días las personas trans. Es muy difícil denunciar ante el mismo uniforme que hizo la agresión. Las represalias por denunciar llegan a ser incluso peores pues las personas son amenazadas, agredidas físicamente o perseguidas e intimidadas constantemente por agentes de la @policiadecolombia ¡No son manzanas podridas! La Policía tiene una política institucional de maltrato, perfilamiento y abuso de poder hacia las personas trans. @redpopular @antioquiatrans