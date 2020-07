¡Gran motivación! Pareja de invidentes se dedica a recorrer el mundo

Desde que estaba muy pequeña, Núria Azanza empezó a viajar con su familia y se sintió a gusto con las experiencias que tenía, así que luego empezó a hacer sus propios viajes sola.

Esto fue parte de lo que la mujer contó en Blu Radio sobre su historia. Azanza es licenciada en psicología y tiene un máster en igualdad de género. Además, es la fundadora de un blog de turismo inclusivo llamado SixSenses Travel.

"Seguí viajando sola hasta que conocí a mi marido. Desde entonces recorremos el mundo juntos", dijo Núria.

La invidencia de ambos no ha sido impedimento para que conozcan distintos países, pues lo logran a través de otros sentidos. Sin embargo, su condición les implica otros desafíos.

"Como los dos somos ciegos nos empezamos a dar cuenta de cosas que no perciben las personas que no tienen discapacidad. Entendí que viajar no es tan fácil, no es sentarse en el avión y dejarse llevar", contó la viajera.

De sus experiencias resalta el paso por Barcelona, un lugar con semáforos sonoros, transporte público con anuncios para las paradas y códigos QR en bares y casas, todo muy adaptado para la discapacidad visual.

Una de las desventajas que ha enfrentado es que el sector del turismo no tiene la información suficiente para ayudar a personas con discapacidades. "No necesitan un cuidador, sino apoyo para poder viajar tranquilamente", aseguró la mujer.

