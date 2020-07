La razón por la que internet está lento hoy

La tarde de este miércoles 22 de julio de 2020, centenares de usuarios de redes sociales denunciaron fallas en el servicio de internet en Bogotá.

Algunos anunciaron extrema lentitud en el servicio de ETB, mientras que otros aseguraron que estaba totalmente caído. Dicha falla sí se estaba presentando, sin embargo, ya fue superada.

"La red de ETB presentó una falla en las salidas hacia los canales internacionales que afectó algunos servicios y aplicaciones sobre internet, los cuales se alojan por fuera del territorio colombiano. Nuestro equipo técnico resolvió estas dificultades y el servicio de internet ya se encuentra funcionando", señala la compañía en un comunicado citado por Semana.

El tema no terminó ahí, pues usuarios de otras compañías también se vieron afectados por esta situación. No obstante, Semana retrató que 0peradores como Claro, Movistar, Tigo UNE y DirecTV aseguran que su servicio de Internet no sufrió afectación alguna.

Muchos se aprovecharon de esta situación y divulgaron por redes sociales y grupos de WhatsApp una noticia falsa del 2015. "El ‘blackbone nacional‘, una de las troncales de internet que conecta al país habría fallado en un 70%. Usuarios de Claro y tigo son los más afectados por el fallo y reportan lentitud en la prestación del servicio de datos; así mismo se reporta que el daño se habría producido en Barranquilla y estarían intentando desviar el tráfico caído a Cartagena, razón por la cual la conexión es de baja calidad", apunta el mensaje con información falsa.

La razón por la que internet está lento