Este caso ha generado indignación en Antioquia. Estos serían todos los años de prisión que pagaría mujer que escupió a vigilante.

En video quedó registrado el momento en que una mujer escupe al vigilante de un edificio en Bello, diciendo que “el coronavirus no existe”.

La agresora además lo empujó y le lanzó saliva en sus ojos, simplemente porque el funcionario le pidió que portara tapabocas en las áreas comunes del lugar.

“Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros”, aseguró el vigilante.

Pero este caso también podría tener repercusiones penales si el vigilante decide interponer una denuncia, la mujer podría recibir una condena de entre 4 a 10 años de cárcel.

El delito en su contra podría ser violación de las medidas sanitarias.

El artículo 368 del Código Penal establece el delito de violación de medidas sanitarias así: “aquella persona que incumpla o desobedezca alguna medida sanitaria adoptada por la autoridad competente a nivel nacional, municipal o local, con el fin de evitar la propagación y proteger la salud pública, será sancionado con una pena privativa de la libertad por un término de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Hasta el momento el vigilante no ha asegurado si demandará a la mujer que lo agredió.

#ANTIOQUIA. Un vigilante de conjunto residencial en Bello terminó llorando porque una mujer lo escupió en el rostro. Según se conoció, la mujer se enojó debido a que el portero de la unidad le dijo que se pusiera el tapabocas. La dama no aguantó la sugerencia y le tiró el gargajo pic.twitter.com/WqpDYBghEd — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 22, 2020

Estos serían todos los años de prisión que pagaría mujer que escupió a vigilante

Más noticias del mundo, aquí.

También le puede interesar: