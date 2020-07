Petro conmovido, contó que su perro desapareció y no lo volvió a ver

Este martes se celebra el Día Internacional del Perro en donde celebridades, personas del común muestran a sus mascotas y les dan las gracias por existir.

Pues el mundo de la política no es ajeno a este cariño por los animales y con las fotos que se han ido popularizando en Twitter y Facebook, el senador Gustavo petro contó una triste hostoria de su mascota.

Tras citar una fotografía de un profesor, que muestra con orgullo a golden retriever llamado Rayo, Petro reveló que su perro, del mimso nombre (Rayo), desapareció hace tres años.

GustaVo Petro, hoy tiene una tierna perrita que se llama Tequila. Se afirma amante de los animales, y hasta hace muy poco tuvo una perra llamada Bacatá, que falleció.

Sin embargo la historia de Petro con Rayo, dejó tristes a muchos de sus seguidores que le dijeron que si hubieran sabido, ellos mismos hab´rian ayudado a encontrar al ejemplar.

Petro pidió que su perrito estuviera vivo y saludable, en donde estuviera.

Los mensajes, que fueron conmovedores para muchos, sin embargo, no fueron excusa suficiente para que los opositores del senador no le atacaran, sino que fueron más inclementes y aseguraron que el senador no cuidó al perrito.

Sin embargo, PUBLIMETRO reportó para ese entonces, cómo fue la búsqueda de Petro de su perro Rayo, pero infortunadamente no fue hallado.

"Se ha perdido mi perro Rayo en la calle 170 con carrera 20, el día 20 de Agosto. Les solicito retransmitir este mensaje para ayudarlo a encontrar", decía Petro en ese entonces.