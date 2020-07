Vicepresidenta habló del video que ella misma filtró de Duque diciendo "vieja esta"

El video de Iván Duque en donde se refiere a Aída Avella como "la vieja esta", fue grabado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y publicado por su oficina de comunicaciones. Vicepresidenta habló del video que ella misma filtró de Duque.

Pues la vicepresidenta habló con periodistas de Blu Radio, a quienes les aseguró que todo fue un "desafortunado incidente" y que hay cosas más importantes para decir del país.

Según Ramírez, ella grabó el video con el fin de mostrarle al país que el presidente estaba escuchando la intervención "de manera respetuosa" de la senadora de oposición.

Ramírez aseguró que el video pasó por doble filtro, lo que quiere decir que no solo fue una persona la que dejó pasar el descuido, sino algunas más.

Por esto, según la emisora, echarían a la persona que subió el video y lo dejó allí por algunos minutos.

Marta Lucía no quiso hablar ante los medios pero por privado aseguró que no escuchó lo que dijo Duque: “Solo quise mostrar que mientras ella estaba vociferando, él (Duque) estaba atento a ella y tomando nota. No oí el comentario que él hizo”.

Los panelistas de Blu Radio, aseguran que es muy grave que se les haya filtrado ese video y hasta pidieron que echen a los responsables.

“El país tiene cosas mucho más importantes y el terminó que el presidente utilizó no fue una grosería ni nada por el estilo”, complementó.

