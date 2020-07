Niña de 4 años lucha por su vida tras saltar de un balcón

Un drama vive una familia de la ciudad de Yakutsk, capital de la República de Sajá, en Rusia.

La pequeña de 4 años saltó desde su balcón y cayó tres metros. Ahora lucha por su vida en urgencias.

Según la policía, la madre de la pequeña optó por salir a trotar en la mañana a primera hora, pues la niña siempre dormía hasta bastante tarde.

Sin embargo, ese día, la menor despertó cerca de las 8 de la mañana, descubrió que estaba sola y quiso salir. Para eso, optó por imitar a su personaje favorito de la serie animada "Miraculous: las aventuras de Ladybug", donde la heroína salta desde un balcón.

La niña abrió el ventanal y cayó al segundo piso, tres metros de altura. Ahora se encuentra en estado grave, en un hospital de Yakutsk.

"La caricatura se llama Ladybug, el personaje principal es una mariquita, mi hija también la ve", dijo un representante del Ministerio del Interior de Yakutia, al diario Siberian Times.

Lo grave de este caso es el que balcón tenía protección para evitar caídas de niños, pero la maya protectora cedió.

Muchos "confiaron demasiado en las mayas, creyendo que podían soportar su peso", advirtió la policía local.

Child fights for life after copying favourite cartoon character by jumping from balcony. Girl, 4, tried to mimic a character from a Ladybug cartoon, say Yakutsk police https://t.co/Sx4l9RWMQU pic.twitter.com/twFuLppQfU

— The Siberian Times (@siberian_times) July 10, 2020