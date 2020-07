Polémicas declaraciones de Trump sobre el coronavirus por las que lo señalan de contradecirse

En términos absolutos, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia con más de más de 3,8 millones de casos. Asimismo, se han confirmado cerca de 150000 fallecidos.

Además, los casos se han multiplicado en las últimas semanas en los estados del sur y oeste de EE.UU. Allí, según han reportado, algunos hospitales están al límite de su capacidad. Dicha situación se la atribuyen, en gran medida, a Donald Trump.

Por un largo tiempo, el presidente recibió numerosas críticas por resistirse a llevar tapabocas para dar ejemplo a muchos de sus seguidores. De hecho, en marzo dijo que portarlo "daba una imagen de debilidad".

De igual manera, Trump se ha negado a delinear una estrategia nacional para hacer frente al virus, recibiendo numerosas críticas. Ante ese panorama, Trump parece que quiere cambiar de estrategia.

Ahora, el presidente estadounidense consideró que llevar el tapabocas es "patriótico", declaraciones que contrastan con su escepticismo inicial. Así lo expresó en su cuenta de Twitter.

"Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer al virus invisible de China y mucha gente dice que es patriótico llevar una mascarilla cuando no puedes hacer distanciamiento social. ¡No hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito!"

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020