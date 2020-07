Hoteles del Valle del Cauca siguen a la espera de ‘luz verde’ y apoyo del Gobierno

El sector del turismo en Colombia es uno de los tantos que ha resultado golpeado durante la pandemia de COVID-19. En el Valle del Cauca, el 94,1% de los hoteles se encuentra en un cierre temporal y el 47,8% tiene alto riesgo de cerrar su operación de manera definitiva.

De acuerdo con Óscar Guzmán, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística capítulo Valle (Cotelvalle), en del departamento hay 510 sitios de alojamiento y cada día incrementa la cifra de los que no podrán abrir de nuevo por falta de capital.

“Mientras no haya un apoyo real del Gobierno, va a ser muy difícil para la hotelería. Las ayudas no llegan y el subsidio del 40% (para pago de nómina) es muy bajo. Necesitamos créditos: los bancos no le están prestando dinero a ninguno de los eslabones del turismo”, dijo Guzmán.

Otra de las peticiones del gremio hotelero en el Valle del Cauca es que las alcaldías los exoneren del impuesto predial. Desde marzo de 2020, el sector alojamiento departamental ha dejado de percibir más de $218 mil millones en los ingresos por hospedaje, según cifras de la Secretaría de Turismo.

Los hoteles que planeen reactivar su operación deben cumplir con los lineamientos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, y tramitar los permisos en las secretarías de Salud municipales. Sin embargo, a la mayoría no le resulta rentable ofrecer sus servicios si no hay huéspedes.

“Tenemos 94 hoteles que están en la fase final de implementación de protocolos de bioseguridad. Cuando tengan los permisos, podrán abrir. El problema es que la demanda es muy poca: hay una ocupación del 1% o 2%. Requerimos que los aeropuertos y el transporte terrestre abran. Si no, va a ser imposible reactivar la hotelería”, añadió el presidente ejecutivo de Cotelvalle.

Primer paso

En la entrada del hotel hay un tótem electrónico que toma la temperatura y ofrece gel antibacterial. / Foto: Hroy Chávez

El hotel Dann Carlton Cali empezó a funcionar de nuevo desde principios de junio, luego de más de dos meses sin recibir huéspedes. Según el director de Mercadeo, Jorge Perico, fue necesaria una inversión cercana a los $25 millones para adecuar el lugar a las medidas de bioseguridad.

Por ejemplo, en la entrada se instaló un tótem electrónico, que toma la temperatura de quienes deseen entrar y registra sus datos en la aplicación CoronApp. Si el huésped, trabajador o contratista tiene más de 38° C se le prohíbe el ingreso. En todos los espacios del hotel hay señalética que guía sobre el distanciamiento, el uso de tapabocas, entre otras exigencias.

“Cuando se va un huésped, dejamos la habitación cinco días en cuarentena. Se limpia con amonio cuaternario antes de alquilarla de nuevo. Hacemos todo para que los clientes se sientan seguros de que no tienen contacto con superficies contaminadas” explicó Perico.

"Si no abren los vuelos es muy difícil generar tranquilidad financiera": Jorge Perico, director de Mercadeo del hotel Dann Carlton Cali.

En los ascensores y en las mesas del restaurante pueden estar, máximo, dos personas. El parqueadero y los baños comunes están disponibles en un 50%. La piscina, el spa y la peluquería continúan fuera de servicio. Por estos meses, la ocupación ha sido gracias a clientes corporativos: trabajadores que viajan por compromisos laborales.

“Para nosotros como hotel es primordial que abran los aeropuertos; mientras no pase esto, vamos a seguir con 15 o 20 habitaciones ocupadas. Nuestros huéspedes viajeros ya están cansados de los trayectos terrestres. Si no abren los vuelos es muy difícil generar tranquilidad financiera”, afirmó Perico.

Convenio apoyará a hoteles de seis municipios

La Gobernación del Valle y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) firmaron la semana pasada un convenio para iniciar el programa ‘Por los que nos cuidan’. Se trata de una iniciativa que contratará a 14 hoteles de Cali, Tuluá, Cartago, Palmira y Buenaventura para que hospeden a personal médico, fuerza pública y miembros del Inpec.

El restaurante del hotel Dann Carlton está disponible solo para huéspedes. / Foto: Hroy Chávez

“Buscamos el bienestar y cuidado de trabajadores del sector de la salud que están atendiendo a pacientes COVID-19. En coordinación con la Gobernación se programó destinar parte de estos recursos para determinadas poblaciones vulnerables y fuerza pública, dependiendo de la necesidad en cada municipio”, dijo Raquel Garavito, gerenta de Fontur.

Pueden participar en esta convocatoria los hoteles que cumplan los lineamientos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y que estén en capacidad de brindar hospedaje, alimentación, lavandería y aseo de habitaciones y áreas comunes. Inscríbase aquí.

