Joven salió a beber con unos amigos, trajo COVID-19 a casa y ahora su papá lucha por su vida.

El caso se presentó en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con las primeras versiones, los primeros días de junio, el joven salió de casa en contra de la voluntad de su familia y se reunió con sus amigos para comer y beber.

Al parecer, durante el encuentro no usó mascarilla ni el distanciamiento necesaria para prevenir el contagio.

Univisón reseñó que días después, él comenzó a presentar síntomas de resfriado y una de las amigas con las que se reunió le informó que había sido diagnosticada con coronavirus.

A raíz de esto, su padre, John Place, de 42 años, se contagió y ahora lucha por su vida en un hospital. Lleva varias semanas conectado a un respirador.

John Place, 42, from Plantation, FL, is in the iCU at Westside Regional Med Ctr.

His whole family tested positive for COVID-19 last mth after his 21yo son ignored his parents plea to stay home. He went out w/friends one night & brought the virus home.https://t.co/fOPzy8pLJ3

— 💙 Koko 🥁 💙 (@Kokomothegreat) July 17, 2020