Universidad Distrital de Bogotá tendrá matricula gratis para el otro semestre

La noticia la dio la alcaldesa Mayor de la ciudad, Claudia López, que reveló que la matricula para el segundo semestre de pregrado de la tradicional Universidad Distrital, será gratuito, tras una reunión del Consejo Superior. Semestre de la Universidad Distrital será gratis.

La idea es que los estudiantes que ingresan o que cursarán semestre desde julio, no paguen un peso por su inscripción.

Esta noticia es igual que la que entregan en la Universidad de Antioquia, que también tendrá semestre gratis con el fin de que no haya deserción por la pandemia y los estudiantes de las públicas, no pierdan la oportunidad de estudiar.

"Acabamos de aprobar en el Consejo Superior de la Universidad Distrital, la financiación total de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado para el semestre 2020-3 Avanzamos en nuestro compromiso de educación superior, pública, de calidad y gratuita! Logrado #MatriculaCeroUDYa", anunció la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, estudiantes no están conformes con la decisión, pues aseguran que no les cumplieron lo que prometieron y que en realidad la gratuidad no significa más recursos para la U. Pública.

Lo último, según los estudiantes, terminaría debilitando financieramente a la U.Distrital, a largo plazo.

Estudiantes del Consejo Superior, aseguran que la gratuidad será para el 2020-3, que es el segundo semestre académico, pero que ellos pedían que dejaran gratis los intersemestrales (2020-2), que quedara gratis el semestre que terminó (2020-1) y que además, se hiciera descuento para las personas que estudian posgrados.

