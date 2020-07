Sobreviviente de la tragedia en Tasajera salió de la UCI y contó su experiencia

"Yo, por mi parte, nunca más voy a un accidente de esos". Estas fueron algunas palabras de Aldaír Álvarez, un joven de 23 años que sobrevivió a la tragedia en Tasajera, donde un camión cisterna explotó el pasado 6 de julio mientras le saqueaban la gasolina.

Luego de estar 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar (Bogotá), Álvarez habló con Noticias Caracol sobre su estado de salud y las reflexiones que le deja el accidente que ha dejado más de 41 fallecidos.

"Los médicos me dijeron que estaba bien, ya pa' que me den salida. Estaba esperando la prueba del COVID y gracias a Dios todo me salió bien", dijo el joven. La explosión le generó quemaduras en el estómago, en la espalda y en los brazos. Por la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladado a Bogotá.

"Yo no quería ir"

Aldaír recordó que el día del accidente se encontraba en su casa y unos amigos le dijeron que estaban regalando el combustible de un camión cisterna que se había volcado.

"Yo no quería ir. Cuando voy llegando veo que explota ese carro y me coge la llamarada. Nos prendemos todos los pelaos. Cuando veo la llamarada encima mío yo corro. Salgo prendido, pero gracias a Dios me apagué enseguida", dijo la víctima.

Su hermano Junior también resultó herido y aún se encuentra en un hospital de Barranquilla. "Cuando vi a mi hermano así quemado, cogía y lo abrazaba", añadió Aldaír.

Justo después del accidente, varios heridos hablaron con los conductores de dos camionetas que estaban en el sector para que los llevaran al hospital: "nos montamos como 15 personas y nos trasladamos a la Clínica San Cristóbal". Como allí no recibieron atención, se fueron para otro centro asistencial.

"Esto fue una prueba que Dios nos puso. (…) Siempre voy a estar recordando la tragedia, espero que no nos vuelva a pasar jamás", afirmó el joven.

Por lo pronto, Aldaír se quedará unos meses en Bogotá, "para esperar que pase la vaina allá porque fue muy cruel lo que ocurrió en Tasajera".

Más noticias de Colombia, aquí.

Le puede interesar: