Procuraduría investiga a alcalde que aparece en un video en fiesta de cumpleaños

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes, y varios funcionarios públicos.

El mandatario aparece en un video durante un festejo en el que se observa, la violación de los protocolos de bioseguridad establecidos para prevenir la propagación del virus COVID-19.

Además en las imágenes se pueden ver a más de diez personas reunidas sin portar tapabocas.

Según las informaciones entregadas, la fiesta se llevó a cabo en medio del periodo de aislamiento social decretado en todo el país y en la capital de La Guajira.

En resumen la Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de establecer la fecha y circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

De comprobarse estas irregularidades se determinará una falta disciplinaria.

También en días pasados el alcalde dio a conocer su versión, asegurando que el evento ocurrió en marzo de este año antes de la pandemia.

“Eso fue un evento hace casi cuatro meses, ya en Colombia se hablaba de la pandemia, además se observa claramente que yo no estaba consumiendo licor; simplemente llegué, felicité a un familiar de una concejal que cumplía años, comí y por eso me retiré el tapabocas y me fui”, aseguró el alcalde.

En pleno toque de queda por la pandemia, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez (de camisa azul, sin tapaboca y ficha de alias Kaloy), en una fiesta prohibida por la ley, la salubridad pública y la decencia.

En La Guajira delincuencia es superior a la justicia.

