.El sistema Metro tendrá algunas modificaciones en los horarios. Así funcionará el Metro de Medellín durante este fin de semana de cuarentena total.

El Metro de Medellín

El sistema Metro tendrá modificaciones en el servicios desde hoy y hasta el lunes 20 de julio. La razón, es para darle cumplimiento a la Cuarentena por la Vida decretada.

"Los horarios de operación serán los mismos desde marzo de este año: el viernes 17 y el sábado 18 de julio se prestará servicio entre las 4:30 a.m. y las 10:30 p.m. Los últimos trenes saldrán de Niquía y La Estrella a las 10:08 p.m", indicó.

Mientras que para el domingo 19 y el lunes 20 de julio, el horario será entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. "Los últimos trenes saldrán de Niquía y La Estrella a las 10:00 p.m. Los domingos y festivos las líneas de Metrocable operan así: la línea K inicia su servicio a las 8:30 a.m. y las líneas H, J y M comienzan a las 9:00 a.m.".

Además, la empresa aclaró que durante esta cuarentena estricta, los intervalos de paso de los vehículos pueden aumentar. La razón es que por la baja demanda de pasajeros los trenes se demorarán más en pasar.

Asismimo, reiteró que se mantienen los controles y el ingreso será para quienes están en las excepciones.

También recomienda hacer recargas por canales virtuales, el lavado y la higiene de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas de manera permanente.

La estación Alpujarra de la línea A, la parada Chagualo de la línea 1 de buses y el Metrocable Arví continuarán cerrados.

