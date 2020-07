Video: Detenidos de estación de Policía evidenciaron el hacinamiento y el riesgo de contagio de COVID-19

View this post on Instagram

La denuncia que hacen los detenidos que se encuentran en la estación La Candelaria de Medellín. El hacinamiento es impresionante. #hacinamiento #EstacionesDePolicia #detenidos #presos #policianacional #noticias #noticiasenespañol #noticiasmedellin Cortesía: Guardianes de Antioquia