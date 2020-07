Barcelona vs. Osasuna | Los culés se aferran a la última esperanza para no perder LaLiga

¿Se define LaLiga? Real Madrid tiene pie y medio en el título. Una victoria de los merengues sobre el Villarreal o una derrota del Barcelona sentenciará la temporada. Sin embargo, los culés quieren evitarlo a como de lugar. El link para Ver BARCELONA contra OSASUNA Gratis ONLINE EN VIVO HD STREAMING AHORA lo encuentra más abajo

La reanudación de los blaugranas es para el olvido. Desde que volvió el fútbol en España, han dejado más dudas que certezas. Las críticas no se han hecho esperar porque los dirigidos por Quique Setién no convencen. De hecho, su bajo rendimiento le costó el campeonato. Varios tropiezos hicieron que cedieran el liderato y no pudieron retomarlo.

Ahora, se aferran al milagro. Deberán ganar y que el Madrid pierda. No obstante, la tarea no será nada fácil. En esta ocasión, recibirán al Osasuna. El reciente enfrentamiento entre ambos no trae gratos recuerdos para el Barça, ya que igualaron 2-2 con anotaciones de Ansu Fati y Arthur para los culés y Roberto Torres por duplicado para los rojillos.

Archivo Getty Images

No es momento de llorar sobre la leche derramada. El Fútbol Club Barcelona deberá pasar la página, ganar, gustar y golear para que, pase lo que pase, al menos dejar una buena imagen. Y es que, de entrada y a la espera de lo que suceda en la Champions League, la temporada para los blaugranas no será la mejor.

Los dos combinados tendrán bajas. Por un lado, Setién no podrá contar con Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé. Eso sí, la pérdida más sensible es la Antoine Griezmann. Y el panorama en el Osasuna no es diferente. Unai García, Rubén García y Cardona no estarán presentes en el Camp Nou.

Ver BARCELONA contra OSASUNA Gratis ONLINE EN VIVO HD STREAMING AHORA

Día: 16 de julio

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)