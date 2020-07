¡Atención! Valle del Cauca tendrá toque de queda durante dos semanas

Ningún habitante de los municipios del Valle del Cauca podrá salir entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, desde mañana hasta el próximo viernes 31 de julio.

Así lo anunció la gobernadora, Clara Luz Roldán. Cabe aclarar que esta medida no aplica para Cali y Buenaventura, que tienen la categoría de distritos especiales. En estos lugares, sus alcaldes informarán las medidas adoptadas.

La decisión de decretar un toque de queda en el Valle del Cauca se tomó en un consejo extraordinario de seguridad, realizado en Tuluá. El objetivo es enfrentar el crecimiento acelerado de casos de coronavirus.

"No quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día con el número de casos que se presentan. Llevamos la última semana con días de 400, 500 casos, y esto hace que cada día se nos agolpen más las unidades de cuidados intensivos", explicó la mandataria.

Sobre las excepciones para circular durante el toque de queda, la Gobernación del Valle del Cauca adhiere a las 44 dispuestas por el Gobierno nacional en el decreto 990 del 9 de julio de 2020.

Hasta el pasado 15 de julio, en el departamento había 15-716 casos de COVID-19 y se habían procesado más de 97.000 muestras.

Medidas en Cali

A través de un decreto firmado el 15 de julio, la Alcaldía de Cali compartió las medidas que se adoptarán este fin de semana con lunes festivo.

Desde las 8:00 p.m. del viernes hasta las 6:00 a.m. del martes habrá ley seca, es decir, estará prohibido el expendio y el consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad.

Por su parte, el toque de queda aplicará de viernes a lunes festivo, entre las 8:00 p.m. de cada día y las 6:00 a.m. del día siguiente.

En las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 se declaró alerta roja debido a que tienen la mayor cantidad de casos positivos para coronavirus. En estos lugares se concentrarán los controles por parte de la Alcaldía.

