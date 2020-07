La delincuencia en Cali no para ni siquiera en cuarentena. ¡Tenga cuidado! Con esta modalidad estarían asaltando a mujeres en la calle.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Sara Conde contó una escalofriante historia sobre cómo fue víctima de hurto el pasado 14 de julio.

Según relata, el caso ocurrió en la esquina de su casa, por la noche, justo afuera de la tienda a la que se dirigía a comprar algo.

"(…) cuando llegué a la puerta de la tienda para ingresar, una señora (…) me agarró del cabello y comenzó a gritarme "te encontré hijuep*%". Empezó a darme golpes en el rostro y en la cabeza con un celular", escribió Sara.

Aunque había cerca de 10 personas en la tienda, ninguna intervino porque pensaban que se trataba de una pelea de conocidas debido a lo que le gritaba la atracadora.

"Inmediatamente se dieron cuenta de que sí era un robo, salieron todos a gritar "¡ladrona!". Ella corrió, se subió a un carro rojo y se fue", añadió la víctima.

"Yo le pedía que por favor se detuviera, que yo no la conocía y hasta que no solté la billetera no dejó de darme golpes", relató.

La atracadora no tenía ningún arma y por eso, además, el hecho no parecía un atraco callejero. Conde aseguró que hacía pública su denuncia para que todas las mujeres tuvieran cuidado.

También hizo un llamado a los ciudadanos con el fin de que, si ven algo parecido, estén al tanto de que puede tratarse de un hurto disfrazado de reclamo.

"No se imaginan el temor que yo tenía, yo no sabía qué hacer, yo jamás he peleado, yo no merecía esto… Ayer fueron golpes con un celular, mañana ella misma puede apuñalar a alguien", dijo Sara.

La agresión le dejó 14 hematomas y un ojo lastimado.

El día de ayer 14 de julio 2020

En el barrio 20 DE JULIO (por la autopista suroriental), barrio en el que vivo desde… Posted by Sara Conde on Wednesday, July 15, 2020

Más noticias de Colombia, aquí.