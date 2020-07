Región Metropolitana de la Sabana: ¿qué ganamos con la integración?

Una nueva figura. El Congreso aprobó la Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá, que permitirá integrar más fuertemente a Bogotá con los municipios vecinos.

¿Para qué sirve? La Región servirá como un escenario de planeación y desarrollo en una Sabana cada vez más interconectada.

Las plenarias del Congreso hicieron la conciliación del texto final de la reforma constitucional que se hará en el artículo 325 para habilitar la Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá. El siguiente paso es la sanción presidencial del Acto Legislativo y el control de constitucionalidad, en manos de la Corte Constitucional. Esta medida asociará a cerca de 10 millones de bogotanos y cundinamarqueses en un área para una mejor planeación.

Más allá de las decisiones políticas, es importante entender qué significa la integración bajo esta figura entre Bogotá y Cundinamarca. Aunque el proyecto cuenta con mayorías y buenas relaciones entre la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García, hay un sector que está haciendo oposición. PUBLIMETRO dialogó con autores y detractores de esta medida para explicar el impacto sobre sus habitantes.

Carlos Amaya, director de integración regional de la Alcaldía de Bogotá

¿Cuál fue el origen del proyecto de Región Metropolitana?

Este es un proyecto que se viene impulsando desde hace décadas. Este es un sueño de muchos años, presentado por los gobiernos de Enrique Peñalosa y Jorge Emilio Rey y que ya llevaba cuatro debates. Claudia (López) y Nicolás (García) decidieron impulsar el proyecto y yo hice la tarea en el Congreso, desde la Alcaldía, para hacerlo realidad.

Se crea un acto legislativo que permite reformar la Constitución para permitir la creación de la Región Metropolitana. Se hizo necesaria la reforma de la Constitución porque no estaba planteada la posibilidad de una asociación entre los municipios y el Distrito Capital.

¿Cómo cambia la relación entre Bogotá, Cundinamarca y los municipios vecinos con este proyecto?

Con el proyecto se crea una Región Metropolitana y no un área metropolitana por las condiciones de Bogotá. Otras ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga tienen relaciones más cercanas políticamente con sus departamentos, mientras que Bogotá funciona como distrito. Se puso al gobernador de Cundinamarca para representar a los municipios que no van a estar en la región, porque la relación entre Bogotá y Cundinamarca no solo implica a los municipios de borde.

Se llegó al acuerdo de que que Bogotá no fuera el núcleo de la región y que el alcalde de Bogotá no tuviera derecho al veto. Así, existirá el principio de consenso en la toma de decisiones y se respetará el diálogo entre pares. No se dará lo que dijo en su momento un alcalde, que Soacha sería "un hueso": en la Región Metropolitana todos los municipios son importantes, trascendentales hacia el desarrollo de la Sabana.

¿Cómo se garantizará la representación de los habitantes en la Región Metropolitana, respecto a las críticas del senador Gustavo Petro?

Es bastante incoherente de Petro decir esto, cuando fue uno de los responsables de la creación de la Rape Región Central. Esta también pasa por encima de los departamentos y el Distrito Capital. Dice que la consulta es muy importante, pero cuando creó la Rape no era importante… siento más que a Petro no le gusta la Región Metropolitana porque la sacó adelante Claudia y es un triunfo de la alcaldesa.

Ana Teresa Bernal, concejal y vocera de la bancada de la Colombia Humana UP

El senador Gustavo Petro anunció una demanda contra el proyecto argumentando que quita el derecho a los ciudadanos, ¿cuál es la posición de la bancada?

Efectivamente se están adelantando las acciones jurídicas pertinentes para garantizar que la autonomía de los entes territoriales y que los derechos de la ciudadanía no sean vulnerados. En el momento mismo en que la demanda se presente será un hecho público.

En el sentido anterior, creemos que es necesario coadyuvar con las acciones jurídicas y buscar de este ámbito de acción, la protección de los intereses de las y los habitantes de Bogotá y Cundinamarca.

Puntualmente, ¿cuáles son los reparos que se tienen y por qué?

Debo señalar que desde Colombia Humana consideramos fundamental un ejercicio de integración regional, motivado en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en el fortalecimiento de la gobernanza territorial y en la justicia ambiental, sin embargo, creemos que el camino no es el propuesto por la Región Metropolitana. Veamos algunas de las razones:

El Proyecto de Acto Legislativo de la Región Metropolitana fue violatorio de la Constitución Política, toda vez que no contó con la real y efectiva participación de las comunidades y de las autoridades territoriales.

Se vulneró el proceso de consulta previa, lo que se traduce en la violación de derechos fundamentales de los pueblos originarios, poniendo en riesgo su identidad, su libre autodeterminación y su autonomía.

No se tiene claridad sobre las competencias específicas de la Región Metropolitana en tanto que el proceso adelantado en el Congreso deja todo para discusiones posteriores. Así, esta figura puede terminar cooptada por gremios regionales y empeorar o recrudecer las problemáticas originadas por un cambio arbitrario, inconveniente y corrupto respecto del uso del suelo.

Existen indicios de que la Región Metropolitana podría satisfacer intereses de carácter gremial, privilegiando planes de grandes actores privados sobre el bienestar común.

Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá

¿Cuáles son los beneficios de esta integración?

Hay que reconocer que existen las fronteras administrativas, pero los ciudadanos al final viven integrados en una sola región, entonces algunas personas trabajan en Bogotá, pero viven en municipios circunvecinos; pero también mucha gente de Bogotá trabaja en industrias que quedan fuera. Hay que buscar soluciones administrativas que le faciliten la calidad de vida a las personas, ese es el primer objetivo.

¿Cómo mejorará la calidad de vida de las personas?