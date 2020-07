Real Madrid vs. Villarreal | La noche para salir campeón

Llegó el gran día para el Real Madrid club de fútbol. El equipo blanco pretende gritar campeón y lo logrará si le gana al Villarreal en el estadio Alfredo Di Stefano. Con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona, un triunfo le dará el campeonato número 34 a la institución merengue. El Link Gratis REAL MADRID contra VILLARREAL lo encuentra más abajo.

No obstante, el Madrid podrá ganar también el título si a la misma hora el Barcelona no le gana al Osasuna. Incluso si el equipo de Zinedine Zidane pierde y el Barcelona empata, el título será merengue.

Pese a eso, el Real Madrid no se fía en un partido complicado. El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, avisó que no irá al campo de Valdevebas como actor de reparto, sino a dañarle la fiesta al Madrid. En el conjunto del Submarino Amarillo no estará Carlos Bacca, ausente hace varias fechas por lesión.

Por su parte, Real Madrid cuenta con todos sus hombres a disposición, salvo James Rodríguez, quien ya no cuenta para Zidane. Se espera que el conjunto blanco salga con su once de gala.

Link Gratis REAL MADRID contra VILLARREAL en vivo ONLINE HOY

Día: 16 de julio

Hora: 2:00pm

Canal: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)