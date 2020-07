Este caso generó muchas preguntas hacia un centro asistencial. Murió paciente con Covid 19 que denunció en video presunta negligencia médica.

La tarde de este miércoles falleció en La Misericordia Clínica Internacional, Rodolfo Rodríguez, de 56 años de edad, el paciente con Covid-19.

Rodríguez través de un video que alcanzó a grabar les advirtió a sus familiares sobre una presunta negligencia médica en su tratamiento.

Esta denuncia fue presentada por Leonardo Rodríguez De La Hoz, hijo de la víctima al portal Zona Cero.

“Mi papá no recibió la atención adecuada debido a que lo dejaron más de un día sin oxígeno, esto según conversación sostenida vía telefónica con mi papá. Además desde que mi papá ingresó a la UCI Intermedia no recibió acompañamiento por parte del personal de salud; esto sustentado en el video enviado por mi papá vía whatsapp al teléfono de mi madre Mónica De La Hoz, en el cual quedó en evidencia que le fue retirado el oxígeno”.

Los familiares aseguraron que tampoco recibían la debida información de la clínica sobre el paciente.

“El día 5 de julio mi papá fue ingresado a UCI Plena y nosotros nos enteramos porque mi papá vía whatsapp nos informó pero por parte de la Clínica solo tuvimos conocimiento hasta el día 8 de julio”.

Este miércoles los hijos del paciente se reunieron con el director médico de la clínica quien les ofreció disculpas por lo ocurrido y además los llevaron a la UCI para que conocieran la situación de su padre.

“Además, me hicieron subir a la UCI para que viera a mi papá, pero por información recogida por el jefe de mi papá, quien me llamó cuando estaba en la Clínica para preguntarme como estaba mi señor padre a lo que yo respondí que estaba grave en la UCI; luego cuando llego a la casa y desde la clínica me informan que mi padre falleció, nuevamente el jefe de mi padre se comunica conmigo y me dice que cuando él habló conmigo y cuando aún yo estaba en las instalaciones de este centro hospitalario, ya él tenía información del fallecimiento de mi papá”.

Los hijos del paciente están recibiendo el acompañamiento de la Personería Distrital que atenderá esta denuncia.

“Por esa razón considero que la Clínica se burló de nosotros y me hizo exponer al contagio del virus cuando ya tenían claro que mi padre estaba muerto”, lamentó Leonardo.

Con Rodolfo, ya son cuatro los miembros de esta misma familia que fallecen por COVID-19 en solo un mes.

En menos de un mes, 4 miembros de una familia murieron por coronavirus en Barranquilla.

¿Qué dijo la clínica?

A través de un video los especialistas de la Clínica La Misericordia se pronunciaron sobre este caso.

“El paciente fue atendido en la UCI bajo los estándares multidisciplinarios de cuidados para estos pacientes Covid-19 confirmado, el cual tuvo una evolución desfavorable y fue atendido por grupos incluidos infectólogos, nefrólogos, intensivistas, los cuales instauraron las terapias indicadas y obviamente se mantuvo la información a los familiares sobre su pronóstico y sus condiciones actuales y las posibles complicaciones que esta enfermedad puede generar, como es el caso de la muerte y otras complicaciones severas que en este caso vemos con mucha frecuencia en los pacientes críticos que sufren esta enfermedad”, dijo Abdel Pérez, coordinador de UCI.

Por su parte Leonardo Campo, Médico, especialista UCI de la Clínica, afirmó que “el paciente ingresó el 5 de julio presentando un cuadro clínico respiratorio regular, con alto riesgo de claudicación respiratoria. Paciente que durante la estancia hospitalaria progresa a una falla ventilatoria aguda lo cual requirió ventilación mecánica invasiva el día 8 de julio. Este paciente, por su estado general, empezó a tener un deterioro progresivo de su estado hemodinámico completo. Paciente quien entra en falla renal lo cual requirió una terapia de reemplazo renal. Paciente que durante las horas de la mañana y de la tarde de hoy muy inestable hemodinámicamente, entra en parada cardiotrespiratoria por lo cual se hacen maniobras de reanimación avanzada. El paciente no responde posterior a 25 minutos de reanimación y fallece en la unidad”.

