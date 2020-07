La embarrada y el irrespeto de consejero de Duque con importante periodista en vivo

El nombre de Emilio Archila es noticia por estos días dada la difícil situación que viven los desmovilizados de las Farc, que están siendo desplazados por la violencia. Consejero de Duque irrespeta a María Jímena Duzán en vivo y en directo.

Sin embargo, el consejero para la Estabilización y Consolidación, del Gobierno de Iván Duque, ahora está en el centro del debate, pues en plena entrevista irrespetó a la periodista María Jímena Duzán.

En una entrevista para Semana,la periodista indagaba sobre los desplazamientos de excombatientes y por las palabras de Pastor Alape, en donde asegura que el Gobierno no le está poniendo cuidado al proceso de paz entre el Estado y las Farc.

El consejero, que estaba respondiendo las preguntas, se enojó tras pregunta de María Jímena Duzán en donde indagaba si hacía falta ayuda del Estado para que los excombatientes pudieran estar seguros.

"No, María Jímena. Ni la versión que está dando Pastor es completa, ni la manera como a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la información incompleta…", señaló el consejero que tuvo que pedir disculpas ante el enfático reclamo de Duzán.

"No, no. A ver le explico, doctor Archila: a mí nadie me obliga, eso sí se lo digo. No me puede decir que a mí me obligan a hacer las preguntas. Yo lo respeto a usted y usted me tiene que respetar a mí. Ni más faltaba", dijo de manera calmada, pero con un tono de reclamo, la periodista de Semana e importante columnista.

"Tiene toda la razón, María. Tiene toda la razón y le pido disculpas por haberlo dicho así", dijo el consejero.

