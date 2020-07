Este es el drama de una familia en Barranquilla: a paciente con coronavirus en UCI le quitaron el oxígeno y murió.

Horas antes de fallecer el hombre grabó un video denunciando negligencia en la clínica en la que estaba.

Ahora la familia se lamenta por la perdida de su ser querido y otros tres que han fallecido este mes por el virus.

A paciente con coronavirus en UCI le quitaron el oxígeno y murió

"No han venido ni siquiera a tomarme la temperatura en todo el día y no me han cambiado el catéter. Lo reporté como a las 10:30 de la mañana y no me lo han cambiado, yo he informado a todo el que entra".

Esto dijo Rodolfo Rodríguez en un video que grabó el 26 de junio antes de morir.

El hombre era uno de los pacientes con coronavirus hospitalizado en la Clínica La Misericordia.

Sus familiares denunciaron que ese día al hombre le quitaron el oxígeno y horas después murió.

"Mi padre nos llamó a las 4:00 de la mañana ahogándose, nos desesperamos. Él buscó ayuda y la explicación que le dieron fue que lo necesitaron (el respirador) de urgencia y se lo quitaron a él, no es posible que pase esto en las clínicas", dijo uno de sus hijos a Noticias Caracol.

En su defensa, la clínica emitió un comunicado explicando lo sucedido.

Manifestaron que las instituciones de salud normalmente realizan cambios de flujómetros (elementos necesarios para regular las presiones de oxígeno).

Además, indicaron que el paciente siempre estuvo con mascarilla de reservorio de oxígeno.

