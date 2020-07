Médicos pidieron cuarentena en toda Bogotá y esto respondió la alcaldesa

El Distrito decretó cuarentena estricta por localidades en períodos de 14 días a partir de este lunes. Médicos pidieron cuarentena en toda Bogotá.

La alcaldesa Claudia López anunció en una rueda de prensa junto al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que la ciudad entra en "alerta naranja con una cuarentena estricta no para aplazar, sino para pasar el pico de contagios", que prevé se dará en agosto, "sin que colapse el sistema hospitalario".

Con el objetivo de evitar el colapso, la ciudad se cerrará en "turnos" de cuarentenas estrictas; el primero irá del 13 al 26 de julio e implica el cierre de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santafé, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.

El segundo se iniciará el 27 de julio y concluirá el 9 de agosto para Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, y el tercero, del 10 al 23 de agosto, afectará a Suba, Engativá y Barrios Unidos.

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la capital, 14 asociaciones médicas piden que toda la ciudad entre en cuarentena escrita de dos semanas.

Los gremios elevaron la petición al presidente Iván Duque y a la alcaldesa Claudia López.

Esto es lo que las 14 asociaciones científicas y gremiales le proponen a los mandatarios @ClaudiaLopez ye @IvanDuque #MedicosLeHablanAlPais #Covid19Colombia #Covid19Bogota La cúspide de la curva es el principio de la pandemia. pic.twitter.com/C9UNGhd3H1 — Colegio Médico de Bogotá (@CMBogotaDC) July 13, 2020

Horas después, la alcaldesa respondió que entendía la petición de los médicos ya que estamos en las seis semanas más difíciles.

"Yo no descarto la cuarentena general, si es necesaria la haremos. Estoy tan preocupada como ellos, he dicho que Bogotá y Colombia debían prepararse para una cuarentena estricta. Como siempre pasa, nos dijeron que no y ahora los hechos están demostrándolo. Ya estamos en cuarentena estricta por localidades. Vamos a evaluar día a día su evolución e impacto", expresó la mandataria.

Sin embargo, señaló que los epidemiólogos recomendaron hacerla sectorizada, teniendo en cuenta lo grande que es la ciudad.

El tema no terminó ahí, las agremiaciones y alcaldesa pactaron una reunión para la noche de este jueves.

"A esta hora me reúno con las agremiaciones médicas para escuchar y analizar sus propuestas para el manejo del pico de la pandemia en Bogotá, incluyendo la posibilidad de una cuarentena general. Apreciamos mucho el trabajo y propuestas de todos ellos", expresó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.