Denuncia: en hospital de Bogotá obligan a los médicos a reutilizar tapabocas N95

Según la denuncia, los profesionales del hospital deben desinfectar sus tapabocas N95 en vez de desecharlos.

La crisis en los hospitales de Bogotá por el coronavirus no da tregua. Más de 30 instituciones médicas tienen sus camas UCI llenas, entre ellas el Hospital Infantil San José. En el centro médico ubicado en la localidad de Barrios Unidos, sus 16 camas de cuidados intensivos están ocupadas.

Lo más grave, aparentemente, es que los médicos y enfermeras que atienden estos pacientes no cumplen con las normas de bioseguridad por orden de sus directivas. Así lo denunció el concejal Juan Baena, de Bogotá para la Gente.

Según estas normas, los profesionales de salud deben atender con trajes de protección y tapabocas N95 que deben ser desechados. Pero el centro médico, mediante una resolución, decidió que los respiradores deben ser desinfectados y reutilizados. En la resolución se planteó que la desinfección debe realizarse con luz ultravioleta, peróxido de hidrógeno vaporizado y calor húmedo.

"Todo esto, en oposición a los lineamientos del Ministerio de Salud que no recomiendan esta práctica", asegura Baena. Los médicos que hicieron esta denuncia aseguran que arriesgan su vida con elementos que no han sido adecuadamente descontaminados. Esto no solo los arriesga a coronavirus, sino a otros patógenos que puedan entrar por vía aérea.

"Los médicos, enfermeras, instrumentadores y demás personal de la salud son héroes que luchan contra la COVID-19. Y ni aún así los estamos protegiendo", aseguró el cabildante. Pidió la participación del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para determinar si estos hechos ocurren.

