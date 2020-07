La respuesta del Secretario de Gobierno a denuncias de "palanca" en su entidad

Luego de que dos concejales denunciaran un posible caso de influencia del secretario de Gobierno para conseguir un contrato, este respondió.

Este lunes, los concejales Rolando González y Carolina Arbeláez denunciaron un presunto caso de influencias en la Secretaría de Gobierno. Se trata de Andrés Márquez Penagos, director de gestión policiva de la entidad. El funcionario, según los denunciantes, habría entrado con papeles falsos a la entidad y habría sido contratado por su cercanía con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

El propio secretario respondió ante estas acusaciones en sus redes sociales. En un video, respondió por la presunta falsedad en documentos de su funcionario. "No me pude referir a ello debido a que me encontraba en los operativos de puesta en marcha de la cuarentena en ocho localidades. Sin embargo, siempre daremos la cara y siempre daremos las explicaciones necesarias", aseguró.

En el video, la directora de gestión humana de la entidad, Martha Liliana Soto, mostró los títulos profesionales presentados. Se trata de un diploma de abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, una especialización de la Universidad del Rosario y una tarjeta profesional emitida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así mismo, Soto mostró las certificaciones laborales que cumplen los requisitos para cumplir con este cargo. Puntualmente, destacó que según un decreto emitido en 2012, la experiencia profesional puede medirse desde el momento en que se termina materias en una universidad, no desde el momento del grado profesional.

Así, Márquez habría cumplido tres años de experiencia laboral exigidos para ser director de gestión policiva en 2019. El secretario de Gobierno aseguró que, de esta forma, la denuncia no tendría un sustento.

El caso ha adquirido polémica luego de las denuncias contra la directora de proyectos del IDU, Liliana Mejía. La funcionaria presentó documentos como especializaciones en arquitectura y una tarjeta profesional falsas.

