El peligroso kit contra el coronavirus del que alerta el Gobierno

No, es no. La automedicación, en estos casos en donde un virus que ha causado más de 5000 muertes en el país, termina siendo más peligrosa que el mismo coronavirus. El peligroso kit contra el coronavirus que podría matarlo.

Así lo han expresado los médicos y los científicos y la misma OMS, que anuncia que automedicarse puede salir peor que la enfermedad.

En Colombia, el reciente crecimiento de casos ha llevado a los colombianos a creen en cuentos "chinos" en donde aconsejan mezclas exóticas para contrarrestar y tratar a los pacientes con coronavirus.

Sin embargo, la realidad es que el virus no tiene cura, no hay vacuna y tampoco tratamiento. En el caso de los medicamentos disponibles, los sistema de salud tratan los síntomas, pero no el virus.

En los últimos días, varios han sido los colombianos que han decidido automedicarse y recomendar tratamientos a quienes quieren tratarse el virus.

Sin embargo, el Gobierno advierte que el kit de medicamentos que se está haciendo popular en redes sociales, no está ni cerca de ser una solución y más bien, puede terminar empeorando otras afecciones que lo pueden llevar, fácilmente a la muerte.

Daño renal, intoxicación, lesiones gastrointestinales y hasta la muerte podrían ser las secuelas de usar el "kit contra el coronavirus" que impulsan en Twitter, Facebook e Instagram.

Así lo anunció Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud, que citra Blu Radio y que indica que la problemática puede ser peor que la enfermedad.

“Los tipos y dosis de los medicamentos sugeridos en esos kits que promocionan en redes sociales pueden provocar serios problemas de salud, entre los que se encuentran daño renal irreversible, lesiones gastrointestinales que producen sangrado o inducir resistencia al tratamiento cuando se agrega de manera inadecuada un antibiótico”, aseguró.

Los más grandes peligros radican en que las dosis suelen no ser las indicadas y que la mezcla de analgésicos, pueden causar hasta la muerte.

Así que el mensaje es que no se automedique y que comprenda que la atención médica no puede ser sustituida por mensajes de redes sociales.