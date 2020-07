Apareció el hombre que tomó jugos en botellas de supermercado

El hecho ocurrió en Belén de Umbría, Risaralda. Habló el hombre que tomó jugos en botellas del D1.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que un hombre prueba los jugos del supermercado de bajo a costo. Luego los vuelve a poner en la nevera, como si nada hubiera ocurrido.

En las imágenes se puede percibir la risa del joven que toma, por lo menos, de cuatro botellas de jugo.

Habló el hombre que tomó jugos en botellas del D1.

El alcalde del municipio aseguró que ya se tiene identificado y localizado a este joven que tendría unos 21 años.

Su comportamiento es de gravedad en estos momentos de pandemia que enfrenta el país. Esto, debido a que podría estar representando un peligro para su comunidad de confirmarse que tiene coronavirus.

Pues el joven apareció y habló para La F.M. en donde aseguró, titubeando en una excusa que pocos le creen, que en realidad compró los tres jugos.

Habló el hombre que tomó jugos en botellas del D1:

Cristian Correa, de 20 años aseguró que lo grabó con su novia y que lo vio en un video de Tik Tok, por lo que quiso replicarlo.

Sin embargo, Cristian fue errático en sus respuestas y en un principio aseguró que el video es de hace pocos días, pero luego, dijo que fue hace dos meses, cuando inició la pandemia.

“El video no fue realizado esta semana, hace varios meses por ahí dos meses. Lo quise hacer para un Tik Tok, lo grabé, lo guardé en mi celular y lastimosamente viajé y por cosas de trabajo y subiendo videos a WhatsApp se me filtró ese video y me lo robaron y lo publicaron en Medellín”, señaló el joven.

El hombre aseguró que no tiene coronavirus y que no lo hizo con la intención de que alguien se contagiara. Pidió disculpas y aseguró que compró todos los productos que usó.

“Quiero pedir disculpas y mi pareja también por lo que está pasando. Soy de Belén de Umbría y sé que estuvo mal hecho, no lo hice por hacerle daño a nadie”, señaló el hombre al que quieren hasta meter preso.

“Se ve mal en el video, por el tiempo en el que estamos, pero yo hago mi video, cojo los productos, me los llevo, pago y me voy”, señaló.

El joven se presentará ante las autoridades.