Gustavo Bolívar contó en su columna cómo vio orinar a Álvaro Uribe

Luego de que Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina y Daniel Samper Pizano lanzaran su sitio de columnas "sin techo", 'Los Danieles', a Gustavo Petro y Gustavo Bolívar se les ocurrió 'Los Gustavos'.

En el medio digital Cuarto de Hora, gestionado por el senador Gustavo Bolívar, publica semanalmente las columnas de los dos senadores de izquierda y las leen en video.

Pues la de este fin de semana, de Bolívar, ha dejado mucho en qué pensar.

El senador, que leyó su columna, se refirió, literalmente, a la forma en que el senador Álvaro Uribe micciona.

Según Bolívar, en medio de un debate de Odebrecht, en plena plenaria del Senado, fue al baño y tuvo que orinar cerca a Uribe y relató toda su experiencia, lo que ha causado incomodidad entre muchos que no entienden las metáforas que usó y a qué venía su explicación.

"En el baño para hombres del Senado hay tres orinales y Uribe estaba en el del medio, de modo que no pude dejar un orinal de por medio para que no me salpicara a mí también. Así que me paré frente al orinal que estaba a su izquierda y, sin mirarlo, empecé a evacuar. Mientras el chorro eterno golpeaba contra la porcelana blanca, pensé: este, definitivamente, no es el mejor momento para hacerle las preguntas que por tantos años me he guardado. Pero otra voz me dijo: anímate, aquí está tu Pulitzer", fue la experiencia de Bolívar, que puso a muchos a pensar sobre qué carajos estaba pensando.

Las críticas han sido muchas y en muchos sentidos, pues aseguran que nada tiene que ver una cuestión tan natural con la política. Otros han encontrado graciosa la comparación, pero las críticas son bastante, en general.

Yo no sabia que en Colombia le pagan a los senadores para ir a pistiar al baño a @AlvaroUribeVel, para luego describirle al país las "miadas" y el calibre del chorro del viejo🤦‍♀️. Coma mucha mierda @GustavoBolivar, COJA OFICIO pic.twitter.com/yEPt11lrUh — 🇮🇱🇨🇴LA MATARIFE URIBESTIA🐂 (@LAMATARIFE) July 13, 2020

Escuchando el relato de la miada que @GustavoBolivar describe, es innegable que ese mancito no es capaz de hilar frases bien escritas.

Estoy seguro que sus libros los escribió un GhostWriter, no hay de otra. — Juanoso (@DionisioHermes) July 13, 2020