A guardar las maletas: la nueva fecha del piloto de apertura del aeropuerto El Dorado

La alcaldesa Claudia López descartó la posibilidad de que el piloto de apertura del aeropuerto El Dorado se realice mientras haya cuarentena en Bogotá.

El piloto de apertura del aeropuerto El Dorado es uno de los más esperados por el Gobierno nacional. Más de la mitad de los vuelos que se registraron en 2019 pasaron por la terminal aérea de Bogotá. Además, esta apertura sería crucial para poder adelantar vuelos internacionales, programados para el 1 de septiembre.

Aún así, el piloto no se realizará pronto. La alcaldesa Claudia López aseguró que, debido a la cuarentena por localidades que empezó este lunes, dicho inicio será postergado. "Ninguna, ninguna posibilidad mientras no pasemos el pico de la pandemia no hay ninguna posibilidad. Lo que sí estamos mirando es los protocolos", aseguró en entrevista con Semana.

Este pico de la pandemia llegaría alrededor de agosto, según López, en conjunto con la cuarentena por localidades. Por tanto, la fecha sería, según la mandataria, "En agosto, puede ser a finales de agosto cuando ya estemos pasándolo”.

La Aeronáutica Civil, por su parte, ya prepara los protocolos para el piloto de apertura del aeropuerto El Dorado. Aunque aerolíneas como Air Canada anunciaron la posibilidad de abrir vuelos a partir del 1 de septiembre, sin este piloto los transportes aéreos podrían demorarse bastante.

