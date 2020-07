¡Llegó la hora de la verdad! Se sortean los cuartos de final de la Champions League

Había quedado aplazada la decisión sobre dónde se jugarían estos últimos encuentros. Sin embargo, la espera terminó. En definitiva, se le cumplió el deseo a los clubes de jugar en sus respectivos campos.

Ahora, solo resta conocer la suerte de cada uno de los equipos. Independientemente del camino que les toque, el objetivo de todos es el mismo: alzar la Orejona. Para ello deberán imponerse sobre cualquier rival que les toque.

😀 The wait is almost over…

Find out all you need to know about tomorrow's quarter-final and semi-final draws 👇

ℹ️ Watch Friday's #UCLdraw live on https://t.co/AmDdmbC7vF from 12:00 CET 🔜

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 9, 2020