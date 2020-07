¡Pilas! Revelan los daños que puede causar la Ivermectina, usada para el coronavirus

Tenga mucho cuidado con seguir consejos o tendencias en redes sociales. Advierten riesgo que causa la Ivermectina usada para el coronavirus.

En Cali la Alcaldía confirmó abiertamente que en la ciudad empezó a suministrarse el medicamento a pacientes con el virus.

Sin embargo, la comunidad científica colombiana no lo recomienda.

En un comunicado, varias organizaciones e instituciones hicieron un llamado a los ciudadanos para que no compren la Ivermectina sin receta médica.

"La ivermectina no está aprobada en Colombia para el manejo de la COVID-19. A la fecha, no se cuenta con evidencia de estudios clínicos controlados que avalen su uso en esta indicación. Esto debido a que la eficacia en modelos preclínicos (que no implican pruebas en seres humanos), no necesariamente significa que exista efectividad en pacientes que sufren la enfermedad", aseguraron.

También resaltaron que el uso de este medicamento "posee riesgo de efectos adversos".

"Este medicamento puede producir toxicidad a nivel neurológico", como por ejemplo confusión, vértigo, parestesias, temblor. Además puede causar reacciones dermatológicas como prurito, erupción cutánea y efectos adversos gastrointestinales como náuseas y vómito.

Uso adecuado

Finalmente, recordaron que la Ivermectina solamente debe ser consumida bajo prescripción médica en las indicaciones para las cuales se encuentra aprobada en Colombia por el INVIMA: "ectoparasitosis, escabiosis pediculosis y dermodecidosis. En las parasitosis intestinales y tisulares como oncocercosis, filariasis linfática y alternativa en el tratamiento de la estrongiloidiasis".

El documento lo firma la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud – Universidad del Rosario, Departamento de Bioética – Universidad del Bosque, Observatorio del Comportamiento de Automedicación, la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, entre otros.

