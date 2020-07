¿Qué pasa si trabajo en una localidad con cuarentena en Bogotá?

Muchas personas se preguntan, tras los anuncios de la alcaldesa Claudia López, qué pasará con su trabajo en una localidad con cuarentena.

A partir del 13 de julio, empezará un ambicioso proyecto para superar el pico de la pandemia del coronavirus en Bogotá. Más de una cuarta parte de la ciudad será cerrada por dos semanas, con el fin de controlar el contagio, mediante cuarentena estricta. Para las tres cuartas partes restantes de la ciudad, las restricciones del aislamiento inteligente se mantienen.

Pero esto causa preocupación por los riesgos de movilidad para el trabajo en una localidad con cuarentena. Pongamos un ejemplo puntual. Un trabajador que debe ir desde su hogar en Kennedy a su oficina en Chapinero o en Teusaquillo. ¿Qué ocurrirá con este trabajador?

Según la alcaldesa Claudia López, quienes tengan su trabajo en una localidad con cuarentena solo podrán salir si hacen parte de las excepciones autorizadas en el confinamiento estricto. Estas incluyen el trabajo en salud y el comercio dedicado al abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad.

Además, durante el período de cuarentena estricta el trabajador no podrá salir de su localidad. Así, en nuestro ejemplo, el trabajador que sale de Kennedy hacia Teusaquillo no podrá hacerlo del 27 de julio al 9 de agosto. Aún cuando en Teusaquillo no hay programada cuarentena estricta, deberá cumplir con la cuarentena en Kennedy.

Si el trabajador se dirige a Chapinero, no podrá hacerlo del 13 de julio al 9 de agosto. Los días entre el 13 y el 26 de julio, la localidad de Chapinero estará en cuarentena. Estos días deberá teletrabajar en la medida de lo posible, o si no, el negocio deberá estar cerrado por dos semanas.

