Gustavo Gómez tiene 35 años de edad y sobrelleva una discapacidad auditiva por cuenta de una rubeola congénita que tuvo su mamá cuando tenía 20 semanas de embarazo. Sin embargo, esto no le impidió graduarse como Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia ni tener una carrera profesional exitosa. Joven con discapacidad auditiva creó una app para para agilizar citas médicas de esta población.

Cuando era niño estudió y se rehabilitó en una institución para niños sordos en Bogotá (en el ICAL), hasta cuarto de primaria. Después ingresó al Instituto Diversificado Albert Einstein, en Mosquera, en donde todo le era más difícil porque era la única persona con discapacidad. “Poco a poco me fui integrando y llegué a ser el coordinador de mi curso y personero de mi jornada. También pertenecí al equipo de baloncesto del Colegio, donde llegamos a ser selección Cundinamarca”, cuenta Gómez.

En la universidad también fue el primer estudiante con discapacidad auditiva. Con mucho esfuerzo y apoyo de sus padres y profesores logró graduarse. Sin embargo, recuerda esta época como algo muy difícil ya que perdió los pocos restos auditivos de su oído derecho, por lo que le pusieron un implante coclear. “Al tiempo tuve que estudiar y rehabilitarme con mi nueva forma de escuchar con este implante que es muy difícil ya que produce mucho dolor de cabeza”, cuenta el ingeniero.

Tras haberse graduado, Gustavo ha trabajando en varias empresas, porque “los obstáculos en cualquier problema de la vida se superan con perseverancia”, dice, “es importante querer superarse dando lo mejor de uno mismo para lograr cosas”.

“A mis amigos sordos siempre les enseñaban a hacer cosas manuales y prácticas (carpintería, panadería, y otros), pero pocas veces se nos hablaba de ser profesionales. Esto no solamente es aprendizaje para uno como sordo, sino para las demás personas que lo rodean como compañeros y profesores, por que es un reto para todos el entender la situación que uno está pasando”, dice Gómez.

Desde enero de 2020 trabaja en la Superintendecia de Salud, donde se le brindó la oportunidad de desarrollar la SupersApp, un proyecto al que llevaba dándole vueltas dede hacía tiempo, con el que busca facilitar la solucutud de citas médicas a personas con diferentes tipos de discapacidad.

Según cifras del DANE, aproximadamente el 7.1% de los colombianos cuentan con algún tipo de discapacidad, de este porcentaje, el 36,9 % tiene dificultad para mover el cuerpo; el 18,7 % no puede ver de cerca, de lejos o a su alrededor; el 11,3 % tiene problemas para oír la voz o los sonidos y a un 10,9 % no le es fácil entender, aprender o tomar decisiones por sí mismo. Además, la población de adultos mayores es del 9.1% de los colombianos.

“Muchas personas con discapacidad tienen necesidades de medicamentos, de transporte y hasta de atención médica y, ¡les es tan difícil poder tener estos servicios! SupersApp es un aplicativo que va a acercar a las personas con discapacidad a los servicios que presta la supersalud para que las personas con discapacidad o adultos mayores o población vulnerable pueda, a través de un celular, pedir que sus necesidades sean escuchadas y atendidas de una forma más rápida y efectiva”.

La idea de Gustavo fue desarrollada en la Oficina de Tecnologías de Información de la Supersalud, aprovechando la coyuntura de la cuarentena. La entidad lo postuló a un concurso de funcionarios públicos de la Presidencia de la República, en donde SuperApp obtuvo el primer lugar.

El reconocimiento fue por haberse destacado en su labor, compromiso, esfuerzo, creatividad, innovación, productividad y eficiencia trabajando desde casa, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servido Público, el pasado 30 de junio.

“Esto me dio mucha felicidad, por que creo que es importante que este proyecto sea implementado y esto le da un impulso muy importante. Pero voy a estar mucho más feliz el dia que SupersApp esté en funcionamiento y muchas personas lo puedan aprovechar desde sus celulares. La población vulnerable no tiene acceso a computadores pero si la mayoría tiene celulares”, dice Gustavo Gómez.

El aplicativo busca crear una comunicación con atención al usuario desde cualquier celular con la Supersalud. También servirá para orientar a los usuarios con un geolocalizador para que puedan acudir a los sitios más cercanos a recibir sus servicios médicos. de acuerdo a su EPS y IPS. Esta comunicación se podrá realizar por chat, videollamada y en el caso de personas sordas, con intérprete virtual del Centro de Relevo.

Sin embargo, para lograr una verdadera inclusión, para Gustavo es clave que la sociedad entienda que cada discapacidad tiene necesidades diferentes y lo importante es que se brinden los apoyos según la necesidad de las personas. “Pero aquí es donde uno se pregunta, ¿acaso no todas las personas tienen alguna discapacidad ? Conozco algunos que se suponen son "normales" pero son malos estudiantes o son malos en matemáticas o malos en ortografía, pero como no están en las discapacidades reconocidas no los clasifican como a otros, esto es a veces discriminatorio”, dice Gómez.

