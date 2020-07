Más de 4000 construcciones ilegales han sido reportadas en Cali desde 2017

En El Bosque, uno de los barrios estrato 5 del norte de Cali, hay una casa esquinera de dos pisos en la que se demolieron el techo y varios muros internos de la segunda planta. Afuera, las montañas de escombros, de arena y de grava son señal de que se trata de una obra en marcha.

Por ninguna parte aparece la valla informativa que tiene que estar en un lugar visible cuando una de las tres curadurías de la ciudad ha otorgado la licencia para iniciar una construcción. No expedir esta licencia significa que se está cometiendo una infracción urbanística y que la edificación es ilegal.

Según revela el certificado de tradición del inmueble, consultado por PUBLIMETRO luego de una búsqueda a partir de la dirección, la casa pertenece desde 2011 a Martha Sofía Barragán Salas y a Mauricio Ernesto Ospina Gómez, exsenador de la República, quien ahora se desempeña como asesor del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, su hermano mayor.

Sin Dios ni ley

Entre 2017 y 2020 se han reportado 4027 informes de control a construcciones con infracciones ante los inspectores de Policía de Cali por parte de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Así lo indica un informe proporcionado por esta subdependencia, encargada del control urbano en la ciudad.

“Cuando alguien construye de manera ilegal, se lleva por delante la planeación urbanística que tiene la ciudad. Generalmente contrata un maestro de obra que puede que no tenga el conocimiento técnico para definir cuáles son los materiales adecuados, las distancias y otros asuntos que van a proteger la vida de los moradores de la vivienda”, explicó el subsecretario de IVC, Jimmy Dranguet.

"Se saltan la norma para no pagar. No es porque no sepan o porque sea muy difícil sacar una licencia": Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Municipal.

El informe evidencia que el número de reportes equivale a cerca del 45% de los proyectos visitados y controlados. En otras palabras, 45 de cada 100 construcciones revisadas durante los últimos tres años y medio cometían alguna infracción, desde no tener licencia hasta hacer algo distinto a lo aprobado por la curaduría.

“En estratos 1 y 2, el mayor tipo de obra ilegal es la construcción del antejardín o el levantamiento de plantas sin licencia. En estratos 3 y 4 vemos ampliaciones sin licencias. En los estratos altos se hacen construcciones adicionales no aprobadas. Nosotros identificamos la ilegalidad de la obra, hacemos el reporte a los inspectores de Policía y ellos imponen la multa u ordenan el desmonte”, añadió Dranguet.

Disponer escombros en espacio público conlleva una sanción económica. / Foto: Hroy Chávez

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, la mayoría de quienes construyen sin licencia quieren ahorrar costos. “Se saltan la norma para no pagar. No es porque no sepan o porque sea muy difícil sacar una licencia. Otras veces pasa que lo que quieren hacer no va conforme a la norma urbana. Conscientemente transgreden la norma”, dijo Barreras.

“Es como manejar sin licencia de conducción”

El arquitecto Darío López Maya, curador urbano número uno, estima que más del 50% de la ciudad está construida sin licencias. Una de las pistas para sospechar que una construcción no cuenta con permiso es que no tenga colgada una valla amarilla, que indica que la licencia está en trámite, o una valla blanca, que corrobora que ya se aprobó.

“Construir sin licencia de construcción es como manejar sin licencia de conducción. Incluso, si alguien tiene una casa y la va a demoler, se expide la licencia de demolición de manera simultánea a la de construcción según lo que vaya a hacer. Quienes construyen sin licencia se exponen a que la autoridad municipal les aplique una sanción urbanística millonaria”, indicó el arquitecto López.

Sin embargo, algunos integrantes de otros órganos de control se convierten en obstáculos cuando se busca la legalidad de las construcciones. Según el arquitecto Carlos Ernesto Uribe, curador urbano número tres, desde que el control urbanístico quedó estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana han aparecido temas de corrupción.

"Quienes construyen sin licencia se exponen a que la autoridad municipal les aplique una sanción urbanística millonaria": Darío López Maya, curador urbano número uno.

“Hemos tenido casos de personas que radican la solicitud de sus licencias, pero no vuelven. Cuando las llamamos dicen que la Policía les hizo una visita a las construcciones y les dijo que continuaran así. Puede que pidan beneficios a cambio…”, denunció el arquitecto Uribe.

La papa caliente

PUBLIMETRO se comunicó con el exsenador y asesor Mauricio Ospina Gómez para preguntarle por la construcción sin licencia en una casa de su propiedad. “Esa casa yo la vendí (…). La cambalacheé con un señor (…). Incluso si miras el certificado de Cámara y Comercio (sic), la casa la estaba perdiendo en un embargo, entonces lo que hice fue cambalachearla con el señor”, explicó Ospina.

También afirmó que “la venta” se hizo a principios de este año, pero que la casa sigue a su nombre: “Lo que pasa es que yo no he pagado el banco (sic), hicimos un cambalache. La casa está embargada y puedes mirar el embargo (…). Apenas mires el desembargo sale a nombre de él”, dijo el actual propietario de la construcción ilegal.

Además de que la obra no tiene licencia, los obreros trabajan sin elementos de protección. / Foto: Hroy Chávez

Este periódico habló con la persona con la que se hizo el presunto intercambio, Óscar Torres Trujillo, quien aseguró que no necesitaba licencia porque no estaba haciendo ninguna demolición ni construcción, sino que le estaba realizando “mantenimiento” a una casa “muy vieja”. Sin embargo, la obra solo involucra el segundo piso.

“No, amor (sic), lo que pasa es que hace como un mes y medio hubo un vendaval, cayó un aguacero y a esa casa se le cayó un pedazo del techo de atrás (…). Llevé un obrero para que revisara, se subió y se cayó otro pedazo (…). Todo ese techo se cayó y tumbó una pared”, indicó Torres Trujillo, y añadió que la caída de la cubierta le había partido los sanitarios y los clósets.

Sobre el monto que se pagó por el embargo tampoco hubo claridad. “Amor (sic), el embargo… yo no me acuerdo de cuánto fue ese embargo (…). El embargo no lo pago yo, lo paga él, yo le he dado una plata a él, no sé cuánto pagaría”, dijo Torres Trujillo.

Tanto Mauricio Ospina Gómez como Óscar Torres Trujillo estuvieron de acuerdo con compartirle a PUBLIMETRO la promesa de compraventa que hace constar el intercambio, pero hasta el cierre de esta edición no se había recibido el documento.

Con relación a los escombros dispuestos en el espacio público, conducta que también sanciona el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Torres Trujillo señaló que la recolección está en trámite: “Sí, amor (sic), es que hemos llamado a la volqueta que recoge los escombros pero están ocupados por la pandemia, entonces ha sido complicado”.

Denuncie las construcciones ilegales

Si desea alertar a las autoridades sobre alguna construcción que no tenga licencia o incumpla con la misma puede hacerlo a través de la línea de WhatsApp 3128338914 o el correo [email protected].

