¿Por qué estudiar un posgrado orientado al consumidor y su entorno?

Los consumidores colombianos cambiaron su forma de vida debido a la crisis sanitaria que obligó a ver las cosas de una manera distinta. Incluso, algunos tuvieron que adaptarse a los ecosistemas digitales, un panorama desconocido que ahora facilita los procesos.

Los hábitos de los consumidores no son los mismos, las compras en Internet aumentaron un 70 % en Colombia, y, según la Cámara de Comercio, al menos el 30 % de las empresas migraron sus ventas y domicilios a plataformas online para encontrar una salida a esa situación aumentando el consumo digital por parte de los colombianos en más de un 50 %.

Entender este comportamiento no es fácil y con un posgrado como la Maestría en Psicología del Consumidor de la Konrad Lorenz, los estudiantes lograrán adquirir esos conocimientos tan importantes en un mercado que está en constante estado beta (cambiando a diario).

“Desarrollamos en los profesionales las competencias necesarias para el manejo de planes de marketing centrados en el consumidor, que implican el dominio de teorías y modelos propios de su estudio, y de herramientas de investigación de mercados, cualitativas y cuantitativas, fundamentadas en técnicas y conceptos de sólida base científica. Su primer año es equivalente al de Especialización; en el segundo año, las actividades de construcción de proyecto de profundización tienen mayor énfasis que las relacionadas con aspectos teóricos conceptuales y profesionales”, cuenta la universidad sobre este posgrado.

Los retos asociados con plataformas complementarias de comercialización y la adopción de consumidores a las mismas es un objetivo que la institución toma como base para que sus estudiantes puedan entender y aplicar estas metodologías en una sociedad que migra hacia lo virtual de a poco y que modifica su pensamiento de compra de acuerdo a la coyuntura.

¿Qué dicen los estudiantes?

“Vine por la especialización y me quedé hasta la maestría. Honestamente, era algo que quería estudiar y la vida me llevó a esto, pues soy comunicador social y publicista, luego estudié mercadeo y administración. Me di cuenta que todo está en la función del consumidor. ¿Por qué la Konrad? Porque siempre he sentido y he escuchado que es un referente en psicología y en investigación, y lo comprobé, es muy buena", afirmó uno de los participantes de este posgrado.

Otro de los estudiantes expresó que "me cautivó el tema de la psicología del consumidor en este momento de mi vida profesional y quería hacer una maestría. El pensum de la maestría, todo lo que vi ahí fue de mucha pasión y aporte".

¿Si me decido por este posgrado cuáles serían los horarios?

Un día entre semana (habitualmente el viernes) de 6:00 a 9:45 p.m., los sábados con actividad ente las 7:00 a.m. y las 2:30 p.m. y al menos otro día entre semana, en la noche, con horas adicionales para una Asignatura Electiva y la Asesoría de Tesis. Horarios sujetos a cambios cada semestre.

Si desea conocer más de esta Maestría de Psicología del Consumidor, no olvide entrar aquí.