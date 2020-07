¡ATENCIÓN! Corte Constitucional tumba sesiones virtuales del Congreso

Los congresistas, que siguen en las casas por cuenta de la pandemia de coronavirus en el país, tendrán que volver al Capitolio, tras una decisión de la Corte Constitucional.

La Corte declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto en el que Iván Duque le dio facultades a las tres ramas del poder en el país, para que tomaran decisiones por medios virtuales.

Así, el proceso legislativo sufre un fuerte golpe, pues la agenda de proyectos aprobados quedaría sin sustento.

Lo que no queda muy claro es que la Corte asegura que esta decisión se aplicará para el regreso de las próximas sesiones, el 20 de julio.

Sin embargo, una contradicción se da, pues podría dejarse sin efectos las leyes aprobadas en debates virtuales, pues al caerse el artículo 12, los procesos virtuales estarían viciados.

Esto pone en la cuerda floja a proyectos como el de la cadena perpetua a violadores, región metropolitana o borrón y cuenta nueva, pues podrían ser demandados.

Varios congresistas ya anuncian que volverán a las sesiones presenciales, mientras que representantes como Katherine Miranda, aseguran que era lo que se debía hacer desde hace mucho tiempo.

"Me dijeron showsera, me demandaron, me dilapidaron por cumplirle a los ciudadanos que votaron por mí y la Constitución. Hoy se caen las sesiones virtuales del Congreso. Teníamos razón", aseguró la representante de la Alianza Verde en redes sociales.

Ahora, iniciará una puja grande pues varios abogados sostienen que la agenda legislativa se caería, pues al ser inconstitucional el tratamiento de leyes vía virtual, pues serían inconstitucionales los proyectos.

Así lo afirma el abogado Iván Cancino, que sostiene que la Cadena Perpetua se caerá.

"Una cosa no puede ser inconstitucional solo a futuro . Si las sesiones virtuales son contrarias a la constitución, pues lo fueron siempre. Adiós a la cadena perpetua por vicios de forma. Nos dieron un argumento más", señaló en sus redes sociales.

