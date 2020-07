Barcelona vs. Espanyol | Clásico con más que tres puntos en juego

Las oportunidades se terminan para que los blaugranas reviertan la situación. Cada vez restan menos jornadas, el rendimiento de los culés no convence y el Real Madrid no afloja. El link para Ver BARCELONA vs ESPANYOL Gratis ONLINE EN VIVO HD La Liga 2019/20 lo encuentra más abajo

La crisis tocó a la puerta del Fútbol Club Barcelona y entró. Ya van varias semanas donde, lejos de hablar de lo deportivo, se habla de una posible salida de Lionel Messi, de quién será el reemplazo de Quique Setién y una supuesta guerra interna donde los directivos son los grandes señalados.

Sin embargo, deberán pasar la página. Es momento de enfocarse en lo que se avecina. Aunque La Liga está, prácticamente, perdida, aún están a tiempo de corregir detalles pensando en la Champions League. Y es que dicho torneo será el único que podrá salvar la discreta temporada.

La tarea no será nada fácil para los blaugranas. Aunque enfrentarán al último de la tabla de posiciones, Espanyol, los clásicos siempre serán partidos aparte. Además, los periquitos necesitan los tres puntos para mantener viva la esperanza de que no descenderán.

Duelo bastante interesante. Independientemente del presente de cada uno, las necesidades de los clubes hacen de este choque, un compromiso imperdible. Realidades diferentes, con un mismo objetivo y con la necesidad de ganar.

⌛ ¡Quedan 5⃣ horas para el derbi!

🔎 Te dejamos la guía rápida para seguir el #BarçaEspanyol https://t.co/QMsHbRFrVU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 8, 2020

Ver BARCELONA vs ESPANYOL Gratis ONLINE EN VIVO HD La Liga 2019/20

Día: 8 de julio

Hora: 3:00 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)