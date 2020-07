La Personería visitó los establecimientos de los sectores de El Poblado, Laureles y Estadio. Esto fue lo que se encontraron las autoridades al visitar los hoteles y hostales de la ciudad.

Hoteles y hostales

Aunque la mayoría de los hoteles y hostales cumplieron con todas las medidas de bioseguridad para la atención de sus huéspedes, hay varios que no.

El Observatorio del Turista, de la Personería de Medellín, ejecutó las visitas a los diferentes establecimientos. El objetivo era verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Los funcionarios se encontraron con que falta más rigurosidad en la implementación en el 13% de los hoteles y hostales.

"Durante la verificación se pudo establecer que 8 de los 60 hoteles y hostales visitados no cumplen con algunas de estas medidas, como la desinfección de las personas al ingresar al establecimiento, además no cuentan con los controles de temperatura, ni la esterilización de manos y no es obligatorio el uso de tapabocas", indicó el informe.

Antecendentes

La Policía de Turismo también acompañó el procedimiento y revisaron los antecedentes a los huéspedes extranjeros. Encontraron que la gran mayoría de turistas tienen vencido o está próximo a vencer su permiso de estadía.

Por las circunstancias, muchos de ellos indicaron que no han tenido la manera de tramitar la extensión de su visa. Además, muchos tienen su tiempo vencido desde que inició la cuarentena y le dijeron a las autoridades que intentaron darle solución pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta.

"De los 60 hoteles y hostales recorridos 28 tienen hospedados 111 extranjeros, de ellos 23 de nacionalidad estadounidense, 14 franceses, 13 venezolanos, 10 argentinos, 8 británicos, 4 alemanes, 4 peruanos y 4 filipinos, entre otros", reveló la visita.

La mayoría de los turistas expresaron que están en buenas condiciones y que tiene la capacidad de pagar sus alojamientos. La incertidumbre que tienen es al desconocer una fecha de apertura de los vuelos internacionales para retornar a sus países.

